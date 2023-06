Whatsapp Web apresenta instabilidade nesta segunda-feira

O Whatsapp apresentou problemas de funcionamento na tarde desta segunda-feira, 5. Usuários utilizaram as redes sociais para reclamar da ferramenta. As manifestações chegaram aos assuntos mais comentados do Twitter.

Segundo informações registradas pela plataforma Down Detector, que monitora aplicativos e sites, as reclamações tiveram início pouco antes das 14h. Até às 15h13, foram contabilizadas 5.300 publicações de usuários sobre o assunto.

A estabilidade também alcançou os Estados Unidos, no entanto, apenas 743 pessoas utilizaram as redes sociais para reclamar no momento de pico. No Reino Unido, os dados destacam 1.512 reclamações.

O WhatsApp ainda não se manifestou sobre o assunto.