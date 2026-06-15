Wilson Sons vence prêmio no Enaport de inovação e tecnologia portuária

O uso da tecnologia de calado dinâmico, o ReDRAFT, no Terminal de Contêineres do Porto de Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons, foi reconhecido nacionalmente durante o Encontro Nacional de Portos (Enaport), realizado em Brasília, na última quarta-feira, dia 10, com a conquista do Prêmio FENITEC (Prêmio FENOP de Inovação e Tecnologia), promovido pela Federação Nacional das Operações Portuárias (FENOP. A premiação visa destacar a aplicação de soluções inovadoras que ampliam a eficiência, a segurança e a competitividade das operações portuárias.

A premiação reforça o compromisso da Wilson Sons com a transformação digital e o desenvolvimento do setor marítimo-portuário brasileiro. “Receber este reconhecimento nacional é motivo de grande orgulho para toda a equipe do Tecon Salvador. Essa conquista demonstra que a inovação, quando aplicada de forma estratégica e colaborativa, gera resultados concretos para nossos clientes, para a cadeia logística e para o desenvolvimento do setor portuário. O prêmio reforça nosso compromisso permanente com a busca por soluções que tornem nossas operações cada vez mais seguras, eficientes, seguras e sustentáveis”, celebra Demir Lourenço, diretor-executivo do Tecon Salvador.

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O ReDRAFT é uma tecnologia de calado dinâmico desenvolvida pela startup Argonáutica, em parceria com a Wilson Sons. A ferramenta calcula, em tempo real, a distância segura entre o casco do navio e o fundo do canal de navegação, considerando simultaneamente as características da embarcação, as condições do canal e variáveis ambientais, como maré, vento, correntes e ondas. Com isso, as decisões operacionais passam a refletir as condições reais da navegação, proporcionando maior precisão e confiabilidade às manobras.

Lourenço explica que, na prática, o calado dinâmico utiliza informações atualizadas em tempo real sobre condições ambientais, como maré, ventos e ondas, para reduzir incertezas na navegação. Com maior precisão sobre as condições do canal de acesso, a tecnologia permite otimizar a folga abaixo da quilha (distância de segurança entre o navio e o fundo do canal) ampliando o calado efetivo disponível para as embarcações e aumentando a eficiência operacional do terminal. Entre os benefícios estão o aumento da produtividade, a redução de restrições operacionais e ganhos de sustentabilidade, uma vez que a ferramenta contribui para otimizar operações e reduzir o consumo de combustível. “A tecnologia tem atuado de forma significativa na recepção de navios de grande porte no Tecon Salvador, fortalecendo a posição da unidade entre os principais hubs logísticos do Nordeste”, completa.

Gerente de Inovação e Transformação Digital da Wilson Sons, Simone Prado destaca que a companhia está investindo na digitalização das operações, com soluções inovadoras em suas unidades de negócio, aperfeiçoando a segurança, eficiência e produtividade e oferecendo serviços mais sustentáveis na cadeia de suprimentos do país e global. “A empresa está desenvolvendo ações em três frentes estratégicas de inovação: otimizando parcerias comerciais com startups, que impulsiona a adoção de novas soluções tecnológicas; automação e eficiência nos terminais, com operações mais ágeis e modernas nos Tecons Salvador e Rio Grande (RS); e uma robusta agenda de descarbonização, com a utilização de biocombustíveis em rebocadores e eletrificação de equipamentos”, conclui.