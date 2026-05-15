BRASIL
Ypê libera reembolso via Pix para consumidores; veja como receber
Produtos contaminados foram suspensos pela Anvisa
Após a suspensão de produtos afetados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Ypê disponibilizou, em seu site, um formulário para consumidores solicitarem reembolso.
A iniciativa ocorreu após o órgão manter, nesta sexta-feira, 15, a suspensão da fabricação, comercialização e distribuição dos produtos dos lotes terminados em 1.
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Como solicitar reembolso?
O pedido de reembolso deve ser feito no site oficial da marca. Na página, o cliente encontra um comunicado publicado no dia 13 de maio e um protocolo de atendimento para solicitar o ressarcimento.
Os dados exigidos pelo formulário são:
- Nome completo;
- CPF;
- Telefone;
- E-mail;
- Endereço;
- Chave Pix;
- Informações do produto e dos lotes.
Além disso, o documento ainda pede anexos de nota ou cupom fiscal e foto do produto, com a data de fabricação.
De acordo com a Ypê, o envio dos dados pode acelerar a análise do pedido de reembolso. Com o preenchimento do formulário, é possível incluir até 20 produtos por solicitação e acompanhar o ressarcimento.
Quais são os lotes afetados?
A medida promovida pela Anvisa atinge produtos de lotes encerrados pelo número 1.
Para identificar os lotes afetados, basta analisar o número de seis dígitos, que fica embaixo do rótulo ou na parte superior da embalagem, onde aparecem as datas de fabricação e validade.