Ypê libera reembolso via Pix para consumidores; veja como receber

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Produtos Ypê - Foto: Divulgação

Após a suspensão de produtos afetados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Ypê disponibilizou, em seu site, um formulário para consumidores solicitarem reembolso.

A iniciativa ocorreu após o órgão manter, nesta sexta-feira, 15, a suspensão da fabricação, comercialização e distribuição dos produtos dos lotes terminados em 1.

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Como solicitar reembolso?

O pedido de reembolso deve ser feito no site oficial da marca. Na página, o cliente encontra um comunicado publicado no dia 13 de maio e um protocolo de atendimento para solicitar o ressarcimento.

Os dados exigidos pelo formulário são:

Nome completo;

CPF;

Telefone;

E-mail;

Endereço;

Chave Pix;

Informações do produto e dos lotes.

Além disso, o documento ainda pede anexos de nota ou cupom fiscal e foto do produto, com a data de fabricação.

De acordo com a Ypê, o envio dos dados pode acelerar a análise do pedido de reembolso. Com o preenchimento do formulário, é possível incluir até 20 produtos por solicitação e acompanhar o ressarcimento.

Quais são os lotes afetados?

A medida promovida pela Anvisa atinge produtos de lotes encerrados pelo número 1.

Para identificar os lotes afetados, basta analisar o número de seis dígitos, que fica embaixo do rótulo ou na parte superior da embalagem, onde aparecem as datas de fabricação e validade.