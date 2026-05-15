"Vai fortalecer a democracia", diz Daniel Almeida sobre áudios vazados

Deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA) - Foto: Luiza Nascimento/Ag. A TARDE

O deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA) afirmou nesta sexta-feira, 15, que a extrema-direita no país deve rachar após o vazamento de áudios em que o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pede ao empresário e dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, uma doação para pagar custos do filme "Dark Horse", que aborda a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



O parlamentar está em Salvador, onde participa da abertura da Semana S 2026, no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves.



Para ele, a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto também deve afastar setores da direita que, segundo ele, estão bem-intencionados.

"[Isso] é muito grave, gravíssimo. [Mas acredito que] vai fortalecer a democracia, o direito das pessoas a conhecerem quem são as figuras que estão disputando a eleição. Mais importante do que fortalecer um ou outro personagem da disputa eleitoral é o eleitor saber com clareza quem são esses personagens, o que eles propõem para o Brasil e que compromissos eles terão com os setores da sociedade", disse Almeida.



"Está claro que o Flávio Bolsonaro representa um clã da família Bolsonaro, que sempre esteve ligado ao crime organizado, com desvio de recursos, com a desregulamentação que leva a esse patamar de promiscuidade entre a política e os negócios mal conduzidos. Então são coisas criminosas e, sem dúvida nenhuma, esclarece a desqualificação do Flávio Bolsonaro para o cargo que ele pretende ocupar", completou.







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Pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República está comprometida após vazamentos de áudios, aponta deputado | Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Reeleição de Lula

Para o comunista, o cenário vai levar naturalmente o eleitor brasileiro a encontrar o melhor caminho que, segundo ele, é a reeleição do presidente Lula (PT).

"Em todos os lugares tem gente desonesta e tem gente bem-intencionada. Na direita também pode ter gente bem-intencionada. Não só vai provocar uma rachadura no conjunto da direita, como vai afastar setores da direita que têm boa intenção em relação ao Brasil e que não encontram nenhuma razão para continuar em torno da candidatura do Flávio Bolsonaro", finalizou Daniel Almeida.



Ataque a Flávio Bolsonaro faz PL ameaçar romper aliança



As críticas do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao senador Flávio Bolsonaro (PL) — após os áudios vazados em que o liberal pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para contribuir ao financiamento do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — podem provocar um novo racha na direita brasileira.



Após a publicação do vídeo, parlamentares do PL passaram a defender que o diretório nacional da legenda suspenda as possíveis alianças eleitorais com o partido Novo em 2026.