Ataque a Flávio Bolsonaro faz PL ameaçar romper aliança

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Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Foto: Ton Molina/Agência Senado

As críticas do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ao senador Flávio Bolsonaro (PL) — após os áudios vazados em que o liberal pede dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro para contribuir ao financiamento do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) — podem provocar um novo racha na direita brasileira.

Após a publicação do vídeo, parlamentares do PL passaram a defender que o diretório nacional da legenda suspenda as possíveis alianças eleitorais com o partido Novo em 2026.

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Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, deputados da legenda procuraram o líder do PL na Casa, Sóstenes Cavalcante (RJ), e pediram que ele sugira ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, que a direção nacional da sigla vete as coligações da legenda com o Novo.

De acordo com interlocutores, Sóstenes afirmou aos parlamentares que o procuram que irá avaliar a ideia. Zema era considerado até mesmo um potencial vice de Flávio Bolsonaro.

Além da disputa presidencial, o PL negocia algumas alianças eleitorais com o Novo em estados como o Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

Lula ironiza relação de Flávio com Vorcaro: "Isso é caso de polícia"

O presidente Lula (PT) comentou a relação entre o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro, revelada em reportagem do site The Intercept Brasil.

Em meio ao seu discurso na visita à Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) de Camaçari, nesta quinta-feira, 14, o presidente foi provocado por uma pessoa da plateia a falar sobre o caso, e ele respondeu.

"Eu não vou comentar, isso é caso de polícia, não é meu. Eu não sou policial, eu não sou procurador-geral. O meu caso é tratar do povo brasileiro, é tratar da Petrobras", respondeu o mandatário.