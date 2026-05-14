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TRÁFICO DE INFLUÊNCIA

Entenda motivo do pedido de suspensão de título a Flávio Bolsonaro

Requerimento de parlamentares de Salvador cita denúncias de irregularidades

Rodrigo Tardio
Por
Argumento é de que honraria não pode ser concedida a figuras cuja conduta pública esteja sob questionamento ético
Argumento é de que honraria não pode ser concedida a figuras cuja conduta pública esteja sob questionamento ético -

Um grupo de dez vereadores da Câmara Municipal de Salvador (CMS) formalizou um pedido de anulação da entrega do título de cidadão honorário ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

O motivo central da ofensiva é a grave crise ética instaurada após revelações de que o parlamentar teria usado o cargo para intermediar negócios milionários privados, o que, para os legisladores, desqualifica qualquer homenagem pública.

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Caso Dark Horse

A bancada argumenta que a honraria — destinada a trajetórias exemplares — é incompatível com as recentes suspeitas de que Flávio Bolsonaro teria articulado o repasse de R$ 134 milhões junto ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O objetivo do montante seria o financiamento de Dark Horse, um filme biográfico sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para os autores do requerimento, esse cenário configura:

  • uso da influência política para captar recursos vultosos em benefício de interesses familiares
  • afronta aos princípios do Artigo 37 da Constituição Federal, que exige integridade absoluta de agentes públicos
  • mistura entre o público e o privado, utilizando o prestígio do Senado para chancelar transações financeiras atípicas

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Proteção à imagem do Legislativo

O documento destaca que manter a homenagem diante de áudios e indícios de irregularidades no setor cinematográfico mancharia a imagem institucional da capital baiana.

Os vereadores defendem que o Estado não pode "chancelar trajetórias sob suspeição", exigindo que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) suspenda a outorga até que as investigações sejam concluídas.

"A concessão de títulos exige conduta exemplar e serviços relevantes à coletividade, requisitos que se chocam frontalmente com as suspeitas de tráfico de influência e uso do cargo para benefícios privados." — Trecho do requerimento.

Tentativa de intimidação

Enquanto a Câmara de Salvador busca preservar a moralidade pública, aliados do senador tentam frear as investigações. O deputado federal Helio Lopes (PL-RJ) acionou o STF e o TSE contra o veículo Intercept Brasil, responsável por revelar o caso.

Em nota, o portal classificou a medida de Helio Lopes como uma "escalada grave contra a liberdade de imprensa", denunciando o uso de instâncias superiores para tentar intimidar jornalistas e proteger o senador das revelações sobre o financiamento milionário do banco Master.

Assinaram o pedido de suspensão os vereadores Aladilce Souza, Eliete Paraguassu, Davi Rios, Felipe Santana, Hamilton Assis, Hélio Ferreira, João Cláudio Bacelar, Marta Rodrigues, Silvio Humberto e Randerson Leal.

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Tags

Ética Pública Flávio Bolsonaro Título de Cidadão Honorário vereadores de Salvador

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