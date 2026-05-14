Entenda motivo do pedido de suspensão de título a Flávio Bolsonaro

Siga o A TARDE no Google

Argumento é de que honraria não pode ser concedida a figuras cuja conduta pública esteja sob questionamento ético - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Um grupo de dez vereadores da Câmara Municipal de Salvador (CMS) formalizou um pedido de anulação da entrega do título de cidadão honorário ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

O motivo central da ofensiva é a grave crise ética instaurada após revelações de que o parlamentar teria usado o cargo para intermediar negócios milionários privados, o que, para os legisladores, desqualifica qualquer homenagem pública.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caso Dark Horse

A bancada argumenta que a honraria — destinada a trajetórias exemplares — é incompatível com as recentes suspeitas de que Flávio Bolsonaro teria articulado o repasse de R$ 134 milhões junto ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. O objetivo do montante seria o financiamento de Dark Horse, um filme biográfico sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para os autores do requerimento, esse cenário configura:

uso da influência política para captar recursos vultosos em benefício de interesses familiares

afronta aos princípios do Artigo 37 da Constituição Federal, que exige integridade absoluta de agentes públicos

mistura entre o público e o privado, utilizando o prestígio do Senado para chancelar transações financeiras atípicas

Proteção à imagem do Legislativo

O documento destaca que manter a homenagem diante de áudios e indícios de irregularidades no setor cinematográfico mancharia a imagem institucional da capital baiana.

Os vereadores defendem que o Estado não pode "chancelar trajetórias sob suspeição", exigindo que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) suspenda a outorga até que as investigações sejam concluídas.

"A concessão de títulos exige conduta exemplar e serviços relevantes à coletividade, requisitos que se chocam frontalmente com as suspeitas de tráfico de influência e uso do cargo para benefícios privados." — Trecho do requerimento.

Tentativa de intimidação

Enquanto a Câmara de Salvador busca preservar a moralidade pública, aliados do senador tentam frear as investigações. O deputado federal Helio Lopes (PL-RJ) acionou o STF e o TSE contra o veículo Intercept Brasil, responsável por revelar o caso.

Em nota, o portal classificou a medida de Helio Lopes como uma "escalada grave contra a liberdade de imprensa", denunciando o uso de instâncias superiores para tentar intimidar jornalistas e proteger o senador das revelações sobre o financiamento milionário do banco Master.

Assinaram o pedido de suspensão os vereadores Aladilce Souza, Eliete Paraguassu, Davi Rios, Felipe Santana, Hamilton Assis, Hélio Ferreira, João Cláudio Bacelar, Marta Rodrigues, Silvio Humberto e Randerson Leal.