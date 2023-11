Zé de Abreu terá que pagar R$ 35 mil após chamar ator de fascista | A TARDE

A Justiça do Rio de Janeiro condenou nesta sexta-feira, 7, o ator José de Abreu a pagar uma indenização de R$ 35 mil por danos morais a Carlos Vereza depois de chamá-lo de “fascista”, “esclerosado”, “doente” e “hipócrita” em rede social.

Vereza processou Abreu por calúnia, injúria e difamação em 2020, ano em que as publicações direcionadas ao ator foram feitas no X (antigo Twitter).

Na publicação, José de Abreu diz ter sido desrespeitado pelo ator em ocasiões anteriores e sugere que ele teria “sofrido lesões cerebrais incuráveis” durante torturas na Ditadura Militar. Vereza foi preso duas vezes pelo regime e torturado.

Além do pagamento de danos morais, o ator deverá fazer uma retratação pública a Carlos Vereza na mesma rede social. Ele também pagará as despesas do processo.