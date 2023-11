Zezé Di Camargo é detonado ao dizer que influencer gay “parece normal” | A TARDE

O cantor Zezé Di Camargo movimentou a internet após participar do PodCats, no YouTube, onde afirmou que Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, parece uma pessoa “normal”, apesar de ser homossexual. A declaração do sertanejo, feita na última quarta-feira, 22, deixou internautas revoltados.

“Você, além de ser um cara bonito, não parece que é homossexual. Você é um cara normal. Qualquer pessoa que olhar você na rua não vai falar que você é”, disse o cantor.

“Tem homossexual que você olha e sabe que é homossexual. E também não tenho nada contra. O João, que trabalha comigo, ele é uma moça, ele mesmo fala”, continuou Zezé. “Você não parece, isso eu não estou falando que é uma qualidade, cada um é do jeito que der”, completou.

Lucas Guimarães disse ter entendido a fala do cantor, mas o discurso viralizou negativamente nas redes sociais.

"Eu nem vou me estressar, pois a opinião dele é irrelevante, porém triste porque atinge outras pessoas e reforça um discurso podre”, lamentou um internauta. “Fico triste porque eles são amigos de diversas pessoas afeminadas, trans, de todo tipo, e ficam simplesmente calados ouvindo um cara falar isso”, comentou outro.