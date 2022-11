Após três anos, Coisa de Cinema retorna presencialmente nesta quinta

Após três anos, começa amanhã, no Cine Metha Glauber Rocha e no Cine Theatro Cachoeirano, na cidade do Recôncavo Baiano, o primeiro Panorama Internacional Coisa de Cinema 100% presencial desde a edição ocorrida em 2019.

Chegando à marca de dezoito festivais, a mostra desse ano traz uma sensação boa de retomada. Essa sensação surge juntamente ao respiro profundo de alívio advindo do começo de um dissipar da sombra de uma política anti-cultural que deixará de presidir o Brasil ano que vem. Há quatro anos, quando a décima quarta edição do festival aconteceu, naquele 2018 que parece que foi há muito mais tempo, uma sensação de peso parecia cair nos ombros daqueles presentes no Cine Glauber Rocha.

No ano seguinte, o festival voltava a ser realizado em meio a todos os cortes na Cultura brasileira, em meio à extinção do Ministério da Cultura e com a perseguição oriunda de um governo que não enxergava (ou preferia não enxergar) todo o potencial de fomento que o Cinema possui para um país.

Parecia que nada poderia piorar, mas 2020 surgiu como um turbilhão. A edição daquele ano aconteceu somente em fevereiro de 2021, de forma 100% virtual, como tudo que passou a nortear a vida daqueles conscientes do risco que a COVID-19 trouxe. Na edição do final de 2021, com a vacinação adiantada, o Panorama realizou sua XVII edição no modo híbrido, com sessões on-line e outras no templo da Praça Castro Alves.

Mas, a sensação ainda não era a mesma que o público vai experimentar de amanhã e até a próxima quarta-feira.

O diretor do festival, Cláudio Marques, cita que essas duas últimas edições trouxeram um aprendizado valioso. "Nada substitui a experiência no cinema, presencial. Olho no olho. Escutar a voz das pessoas animadas antes de entrar na sala. O cinema não vai morrer enquanto existirem boas salas de projeção, que una as pessoas conhecidas e desconhecidas em um amplo espaço", pontua o gestor do Cine Metha Glauber Rocha.

Novas produções

É justamente essa sensação de um evento "olho no olho" que a edição desse ano traz. Com filmes de diversas partes do Brasil e do mundo a serem exibidos nas Competitivas Baiana, Nacional e Internacional, o festival apresenta um frescor de novas produções. Dentre os curtas metragens brasileiros, destaca-se Big Bang, do diretor Carlos Segundo. O filme, premiado no festival de Locarno , na Suíça, apresenta Chico, personagem vivido por Giovanni Venturini, um homem com nanismo que vive de consertos de fornos. Na figura de seu protagonista, Segundo cria uma análise social precisa ao flertar com o tragicômico em um personagem que busca por uma aceitação, mas sem cair no lugar comum.

Outro curta da Competitiva Nacional que merece destaque é Não Vim ao Mundo Para Ser Pedra, de Fabio Rodrigues Filho, filme que aborda a carreira de Grande Otelo a partir da remontagem de imagens e de uma entrevista do lendário ator de Macunaíma (1969). O resultado é uma obra rica como uma análise dos aspectos identitários do nosso país.

Dentre as homenagens, o Panorama honra a memória de dois gênios do nosso cinema que partiram em 2022. Milton Gonçalves, que nos deixou em maio; e Geraldo Sarno, diretor que partiu em fevereiro. Com o primeiro como protagonista, o clássico A Rainha Diaba (1974), dirigido por Antonio Carlos Fontoura, é um dos três filmes da abertura do Panorama.

Já o baiano Sarno, um dos precursores do audiovisual no estado, terá uma mostra especial com quatro filmes: Coronel Delmiro Gouveia (1978); Iaô - A Iniciação Num Terreiro Gege Nagô (1976); VIramundo (1964) e, fechando, seu canto dos cisnes, Sertânia, obra-prima lançada em 2020.

Além dele, outro cineasta que faleceu esse ano e será homenageado na abertura é o francês Jean-Luc Godard, cujo filme de estreia, Acossado (1960), será exibido.

Sobre as homenagens, Cláudio Marques destaca que é preciso "valorizar quem vem chegando, os novos, que estão com muita fome de cinema. Mas, jamais esqueceremos quem pavimentou os nossos caminhos. Foram perdas dolorosas e temos que celebrar a memória de artistas tão importantes para todos nós".

Lembrando que o festival também comemora o centenário de nascimento de Pier Paolo Pasolini (1922-1975) com uma mostra especial com seis de suas obras do cineasta italiano.

Nacionais e baianos

Dentre os longas metragens das Competitivas Nacional e Baiana, vale citar Oceano, produção daqui do estado escrita e dirigida por Bruno Masi, que conta o drama de uma atriz (Thais Laila) que vê seus sonhos estilhaçados após sofrer um acidente de carro. Além de Laila, diversos nomes do teatro baiano, como Harildo Deda, Evelin Buchegger e Lúcio Tranchesi estão no elenco.

Outra obra que merece destaque é Paloma, filme de Marcelo Gomes. Vencedor do Festival do Rio deste ano, tem como protagonista uma mulher trans cujo sonho é se casar em uma igreja, mas sofre com a resistência de um padre local. Além do Rio, o longa foi exibida no festival de Munique, na Alemanha. Como trabalho que representa bem o período de criação e resposta do cinema aos anos de perseguição que vive, uma das sessões imperdíveis do Panorama é a de Mato Seco em Chamas, filme que tem a direção de Joana Pimenta e Adirley Queiroz. Espécie de Mad Max passado na Ceilândia, mostra a comunidade local de Sol Nascente, onde um esquema de distribuição de escassos combustíveis entre motoboys rege a lei local.

Futuro

Após a mudança de horizontes representada pelo resultado das urnas no último domingo, Marques aponta uma esperançosa e mais otimista expectativa de futuro do que a que tínhamos na edição de 2018.

"Sobrevivemos a um bombardeio dos mais terríveis. Aos poucos, vamos voltar a dar emprego a mais de 300 mil pessoas que não puderam exercer suas profissões no cinema nos últimos anos. E vamos voltar a produzir mais e melhores filmes! Estou muito contente! Um pesadelo está indo embora!", finaliza Cláudio.

E vamos ao Cinema!

Panorama Internacional Coisa de Cinema (03 a 09/11) / Cine Metha Glauber Rocha e Cine Theatro Cachoeirano / Programação no site.