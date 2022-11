Mostra Cinema Conquista celebra filmes baianos e nacionais

Depois de dois anos sem acontecer, nem mesmo em formato online, a Mostra Cinema Conquista retoma suas atividades de exibição e discussão da atual produção cinematográfica no Brasil. O evento acontece na cidade Vitória da Conquista, a 500 km de Salvador, nesta que já é a sua 15ª edição, destacando o cinema nacional e também a produção baiana e conquistense.

Com programação integralmente gratuita, a Mostra começa na noite de amanhã (15), e segue até sexta-feira (18), com exibições no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima. Na abertura, às 20h, será exibido o longa baiano Alice dos Anjos, de Daniel Almeida, filme que reimagina a clássica história de Alice no País das Maravilhas, transposta para o sertão baiano.

O filme foi rodado em Conquista e imediações, sendo fruto da produção pulsante que tem sido feito no interior do Estado, especialmente a partir do trabalho de estudantes e egressos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Almeida é ex-aluno do curso e tem mostrado que é possível fazer cinema do interior baiano.

Alice dos Anjos vem participando de diversas mostras e festivais de cinema Brasil afora. Dos mais importantes, saiu do Festival de Brasília com seis prêmios, dentre eles o de melhor Direção, Filme Popular e prêmio da Crítica.

Ao todo, a Mostra exibe 10 longas e 19 curtas de lugares diferentes do país, o que revela a diversidade da produção nacional exibida no evento. “Selecionamos filmes que representam de alguma forma o que foi a produção audiovisual nestes últimos anos, os filmes mais significativos, mas que também dialogam com o momento histórico que a gente está vivendo. Foi uma seleção muito particular e compacta para poder agregar praticamente dois anos de cinema brasileiro retido”, afirma Marcelo Miranda, crítico de cinema e atual curador da Mostra.

Na abertura, serão exibidos ainda dois curtas-metragens. O primeiro deles, Central de Memórias, dirigido por Rayssa Coelho e Felipe Gama – outra produção conquistense – relembra as filmagens de Central do Brasil, filme de Walter Salles com Fernanda Montenegro, rodado em parte em Vitória da Conquista; o curta resgata esse imaginário a partir das lembranças dos moradores do bairro da Vila Serrana, onde as filmagens aconteceram.

O outro curta a ser exibido na noite de abertura será Eu Carrego um Sertão Dentro de Mim, do mestre baiano Geraldo Sarno, falecido no início do ano. Além da justa homenagem a Sarno, vale lembrar que o cineasta residia em Vitória da Conquista nos seus últimos anos e estava em fase de catalogação do seu rico e precioso acervo.

Mais destaques

“A Mostra sempre direciona o olhar para filmes autorais que revelam diversos valores estéticos e artísticos, e também com discussões muito atuais”, pontua Esmon Primo, coordenador-geral do evento.

Dentre os filmes a serem exibidos, estão o vencedor do Festival de Gramado, Carro Rei, da cineasta pernambucana Renata Pinheiro, um espécie de história distópica e fantasiosa sobre a amizade de um jovem por um carro que tem vontade própria. No cabo da tradição realista, está o filme cearense Cabeça de Nêgo, de Deo Cardoso, sobre jovens de uma escola pública que tentam desmascarar o descaso com que são tratados no colégio.

Como demonstrativo da rica produção de cinema de gênero que tem sido feita no Brasil nos últimos anos, a Mostra exibe o filme de horror O Cemitério das Almas Perdidas, do capixaba Rodrigo Aragão, que faz um tipo de cinema trash à lá José Mojica Marins, o eterno Zé do Caixão. Outro filme baiano na programação é o longa Filho de Boi, de Haroldo Borges, sobre um garoto sertanejo que sonha em seguir viagem com a trupe do circo que chega à sua cidade.

E para encerrar a programação, na noite do dia 18, a Mostra exibe Marte Um, do mineiro Gabriel Martins, atual representante brasileiro a tentar uma vaga no próximo Oscar como filme estrangeiro. Marte Um é uma história de família, protagonizada por um garoto de Contagem, periferia de Belo Horizonte, que sonha em participar da missão espacial para colonizar o planeta Marte.

Além das exibições dos filmes, o evento realiza também uma série de atividades formativas que acontecem no campus da Uesb. Dentre elas, estão as mesas temáticas que abordam a produção de cinema em várias partes da Bahia, assim como o ensino de cinema e audiovisual no Estado. Haverá ainda cursos e oficinas de produção de curta-metragem e de animação.