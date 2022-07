Pepeu Gomes e Baby do Brasil escolhem Salvador para iniciar turnê

Apostando, sobretudo nos grandes sucessos de cada um e na nova versão de Masculino e Feminino, a cantora e compositora carioca Baby do Brasil e o compositor baiano Pepeu Gomes decidiram unir as vozes e escolheram Salvador para abrir a turnê 140 Graus.

Juntos, eles vão cantar na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), neste sábado, 23, às 19h. Aproveitam também para comemorar o lançamento do disco Baby & Pepeu ao vivo no Noites Cariocas, gravado no Rio de Janeiro, em abril deste ano, e disponível a partir de hoje nos principais tocadores virtuais de música.

“Esse show é o grande encontro de Baby e Pepeu. Um encontro inédito onde prevalece o amor da amizade, da parceria, da alegria de nos reencontrarmos. Estamos trazendo um grande legado e também preparando coisas novas. Estamos muito felizes e extremamente alegres por começar essa turnê na Concha”, declara Baby.

Pepeu complementa dizendo que o propósito do show é também “mostrar para a nova geração quem é Pepeu e Baby, presentear nosso público com um trabalho precioso de canções que ainda estão vivas e atuais”.

Da capital baiana, a dupla segue para outras cidades brasileiras. Serão shows comemorativos também dos 70 anos de idade de ambos. Baby fez aniversário no último dia 18, e Pepeu, em 07 de fevereiro. Por isso, 140 Graus (soma das duas idades).

Musicalidade e parceria

Desde o surgimento dos dois músicos no final dos anos 1960, quando integravam o icônico grupo Novos Baianos, esta é realmente a primeira vez que fazem um show somente deles.

A ideia nasceu depois do registro ao vivo da apresentação, em abril deste ano, no lendário Noites Cariocas, no Rio de Janeiro. Baby acredita que é um presente, sobretudo para os fãs, os dois cantarem juntos. E Pepeu acrescenta que o projeto representa muito para a história familiar deles também.

Baby e Pepeu já foram casados, têm seis filhos, atualmente seguem carreiras independentes, mas se uniram para reviver clássicos de suas trajetórias e vão estar lado a lado no palco durante toda a apresentação.

Bastante entusiasmada com o encontro, Baby conta que o som deles sempre foi muito contagiante na musicalidade, nos arranjos, nas harmonias, nos acordes, e que tem muita influência de João Gilberto, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Tom Zé e tantos outros.

“A gente é filho de muitas músicas incríveis. Nossa música quer trazer vida, felicidade, alegria, mudança de paradigma. Temos a música como missão”, define a intérprete de Menino do Rio.

São canções que dialogam com todas as faixas de idade, segundo Pepeu. “Temos músicas de sucesso, que passam mensagens carinhosas, até para crianças. Também canções que casaram pessoas nos derredores do mundo. Minha música quer emocionar, arrepiar, trazer recordações e emoções para os fãs”, observa Gomes.

Apanhado de sucessos

Com relação ao repertório, o autor de Besta é Tu informa que ele foi concebido só com êxitos da dupla, como Mil e uma Noites de Amor, Eu Também Quero Beijar, Menino do Rio, Deusa do Amor, Sem Pecado e sem Juízo, Acabou Chorare, Um Raio Laser, A Menina Dança, Tudo Azul, entre outros, incluindo Masculino e Feminino, cuja nova versão criada pelos dois já vem sendo executada nas rádios.

Ao todo são 18 músicas e entre elas tem também homenagens a João Gilberto, Tom Zé, Moraes Moreira, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Gonzaga. “Vamos também fazer uma passagem de músicas que as pessoas não costumam ouvir a gente cantar. Toda a escolha foi feita para que seja uma festa, uma comemoração, uma experiência com esse encontro inédito”, pontua Baby.

Pepeu confessa que, de fato, foi uma tarefa árdua definir a seleção do show. “Eu e Baby preparamos um repertório com muito carinho e te confesso que foi difícil demais, pois são tantas músicas de sucesso que não cabem dentro de um único show. Teríamos que tocar dias para conseguir colocar todo o nosso repertório”, finaliza o cantor.