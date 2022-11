Pitty e Nando Reis apresentam turnê neste sábado

O que acontece quando se mistura dois artistas consagrados do rock e da MPB em um único palco? A resposta para esta pergunta se materializa neste sábado, 12, quando a Arena Fonte Nova receber a turnê conjunta de Pitty e Nando Reis. As suas, as minhas e as nossas chega a Salvador com direção de Pitty e Paulo Kishimoto em um espetáculo para todo mundo cantar junto todas as músicas, do início ao fim.

A turnê tem sido bem recebida por onde passa, e a expectativa é que não seja diferente em Salvador, terra natal de Pitty.

“Eu tô muito animada! Tocar na minha terra, com essa turnê que é inédita. As pessoas saem muito felizes e vem falar com a gente sobre o show. Eu acho que vai ser demais!”, afirma a cantora, que tocará pela primeira vez no estádio da Arena Fonte Nova.

O público presente deverá viver um momento catártico ao acompanhar o entrosamento entre os dois artistas e a banda. “O show está lindo e estamos muito felizes com o resultado da montagem, da luz, dos vídeos. Visualmente a gente chegou no lugar que queríamos e estamos muito felizes em compartilhar isso com o público”, explica Pitty.

Este projeto teve início depois que Pitty apresentou uma versão da música Relicário no programa Saia Justa (GNT). Nando mandou uma mensagem dizendo que adorou e em seguida convidou a cantora para participar da canção Tiro no coração, em 2021. A partir desse momento surgiu o desejo mútuo de realizar essa turnê.

Início, meio e fim

No final do ano passado, Pitty começou a se dedicar a realização deste projeto, pensando o repertório, a concepção visual, paleta de cores – e foi conversando com Nando sobre como seria o show e onde o som deles se encontrava.

“Foi um brainstorm, um longo tempo de pesquisa, porque a minha ideia desde o começo, e que o Nando curtiu, é que não seria um show de cada um, cada um cantar suas músicas. Seria realmente uma terceira coisa, que é o PittyNando”, argumenta a cantora.

Com o show já na estrada, Pitty consegue perceber o funcionamento de tudo que planejou, principalmente ao perceber o comentário das pessoas e resenhas de quem assiste. “Desde o começo, eu propus que a gente trabalhasse com mashup nas músicas, por exemplo, com colagens, com sample. As músicas se entrelaçam umas nas outras com novos arranjos, a gente canta junto, tem entradas e saídas”, relata a cantora.

Sendo o roteiro pensado para ter fluidez e toda a concepção do show pensada para resultar no híbridismo dos sons, o repertório demandou pesquisa e foi feito com muito cuidado por Pitty, que apurou cada etapa.

“Primeiro, fiz um grande repertório com todas as músicas. Escutei a obra toda do Nando. Em seguida, junto com Paulo Timóteo, fomos analisando tonalidades, assuntos, que músicas combinavam, que músicas tinham a ver também com o roteiro do show, porque às vezes tem músicas que são lindas, mas que não se encaixam naquela história que a gente está contando”, acrescenta a artista.

PittyNando

Depois da grande lista para o repertório, iniciou-se o trabalho de afunilar e decupar essas canções. Surgindo dessa análise a junção de Luz dos olhos com Teto de vidro, com um beat feito para que caibam as duas músicas. “Por exemplo, Luz dos olhos tem uma pegada mais dançante e a gente trouxe as guitarras de Teto de vidro para esse groove depois”, ressalta Pitty.

Tanto Pitty quanto Nando mergulharam nos repertórios um do outro, encontrando as músicas que mais combinavam para trabalharem em novos arranjos e versões.

Para acompanhá-los, há uma banda composta por músicos que eles já conhecem bem, como Martin Mendonça (guitarra), Daniel Weksler (bateria) e Paulo Kishimoto (lap steel e percussão), que tocam com Pitty; Felipe Cambraia (baixo) e Alex Valey (teclados), que fazem parte da banda do Nando Reis.

A primeira parceria da dupla PittyNando surgiu durante o processo, traduzindo bem o espírito da turnê. Além desta música, o setlist é composto por sucessos como All Star (Nando reis), Máscaras (Pitty), Do seu lado (Nando reis) e Me adora (Pitty), entre outras surpresas que aguardam o público.

Quando a artista propôs que Nando fizesse o arranjo de Na sua Estante no violão, percebeu que seria um dos momentos mais lindos e surpreendentes do show. A troca entre Nando e Pitty é também uma experiência entre fã e ídolo, já que a cantara sempre admirou o artista, principalmente como compositor, e agora conta com sua parceria em uma experiência enriquecedora.

“Tem sido incrível (trabalhar com Nando)! Ele se coloca ali super profissional, pragmático, que topa e propõe as coisas. Sou muito grata pela confiança dele, confiando no meu senso estético, direção artística e direção musical”, conclui a artista.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.