Roupa Nova retorna a Salvador pela primeira vez desde a pandemia

Relembrar seus grandes sucessos. Com essa tarefa, a banda Roupa Nova traz para Salvador a turnê comemorativa pelos 40 anos de carreira. A apresentação, que acontece na noite deste domingo, 24, na Concha Acústica, presta homenagem ao vocalista do grupo, Paulinho, que faleceu no final de 2020, em decorrência de complicações da Covid-19.

A alegria do cantor, sempre destacada na banda, será um dos legados que o grupo pretende trazer para Salvador, na noite deste domingo.

“Esse ano completam dois anos sem o Paulinho, claro que ainda estamos vivendo o luto, acho que ele será eterno na verdade. Ele sempre foi alegria no meio da gente, então só podemos chegar a Salvador com muita alegria, do jeito que ele gostaria que fosse. Isso não significa que não sentimos a falta dele, mas sim que cada apresentação é uma homenagem nossa e do nosso lindo público”, explica Ricardo Feghali, guitarrista do Roupa Nova.

O show servirá também para o público reviver os sucessos atemporais do grupo de quatro décadas. Segundo Ricardo, a melhor maneira de vivenciar a trajetória da banda é através das próprias canções, que levam seus fãs a uma viagem pelo passado.

“Será um reforço dos sucessos que perduram por 42 anos. São músicas que atravessaram gerações e falam com a turma dos 60 e 70 anos, que cresceram com a gente, e também com os jovens que gostam do nosso som. A melhor forma de contar nossa história no show é através das nossas músicas, que por si só contam a nossa história. Vai ser lindo ver a Concha Acústica cantando com a gente”, conta.

Para Feghali, um dos pontos de destaque da apresentação é a plena participação dos fãs da banda. Além disso, outra novidade do conjunto é o cantor Fábio Nestares, que assumiu o vocal principal do grupo após a morte de Paulinho.

“O público tem sido muito participativo e intenso, isso nos ajuda muito na nossa performance nos palcos. Nossos fãs são o carregador da nossa bateria. Outra questão é o nosso repertório, os sucessos da banda, além de Fábio como sétimo integrante”, explica.

Sonoridade

Em mais de 40 anos de carreira, a banda Roupa Nova coleciona prêmios, números grandiosos e reconhecimento. São mais de 20 milhões de cópias vendidas e 38 discos lançados com inúmeras composições.

Outro fato que surpreende e chama atenção do público é a rica sonoridade que a banda produz. O rock, o pop e a MPB compõem as vertentes musicais da banda no decorrer de sua trajetória. De acordo com Ricardo, o grupo carrega esse viés, porque os integrantes têm os mesmos gostos musicais para fazer música.

“Fazemos aquilo que amamos e tentamos mesclar com os nossos gostos pessoais. Cada um aqui curte uma coisa, algumas delas são parecidas, como Beatles, e juntos vamos fazendo essa coisa gostosa que chama música”, diz.

A música feita pela banda é conhecida também por embalar os romances de casais por todo o Brasil, além de marcar a trajetória de muitas pessoas, como afirma o guitarrista.

“É incrível saber que as nossas músicas embalam não só casais, mas são trilhas sonoras de muitas lindas histórias. A música é isso né, ela é capaz de alcançar lugares inimagináveis. A música salva vidas” contempla.

As composições da banda carregam o legado também de serem temas de filmes, séries e novelas. Desta última produção são 35 temas, que marcaram diferentes gerações.

“Cada uma dessas composições tem um lugar especial no nosso coração, representam muito dentro da carreira do Roupa Nova. Sermos conhecidos como a banda com maior número de trilhas sonoras significa que nosso sonho deu certo, está dando ainda né”, observa o músico.

No mês passado, o grupo gravou um DVD em comemoração aos 40 anos de carreira musical. O projeto contou com participação dos cantores Daniel, ANAVITÓRIA, Marcos e Belutti, Tiago Abravanel e Melim. Para Ricardo, a gravação não ocorreu da forma que a banda tinha planejado desde a primeira vez, com a presença de Paulinho, mas mesmo assim o DVD aconteceu no momento e maneira que deveria acontecer.

“Foi lindo e mágico. Mais de 10 mil pessoas cantaram e vibraram com a gente, além dos artistas e amigos que emprestaram o talento deles para unir ao nosso, e somaram forças nesse projeto muito especial. O resultado vocês vão poder conferir em breve. Só posso dizer que está lindo demais”, comenta.

A turnê comemorativa da banda Roupa Nova acontece amanhã às 19h em Salvador na Concha Acústica do TCA. Será a primeira apresentação da banda na cidade após o período pandêmico e o falecimento do cantor Paulinho.

