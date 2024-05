Sambaiana celebra 4 anos com o lançamento de projeto audiovisual | A TARDE

A atmosfera pulsante do samba, enraizada na rica cultura baiana, ganha vida através do mais recente projeto da banda Sambaiana, o audiovisual "Sambaiana Ao Vivo". A primeira parte do material audiovisual já está disponível no canal do Youtube do grupo. Após o lançamento digital, o show também ganhará vida diante do público em apresentações ao vivo. Em Salvador, o encontro com a banda é neste sábado, 18, no 1º Festival Nacional de Artesanato da Bahia.

No dia 8 de dezembro do ano passado, a Sambaiana celebrou seu quarto aniversário com um espetáculo inesquecível no palco Raul Seixas, no coração de Salvador. Este evento marcante não apenas comemorou o marco da banda, mas também marcou a gravação do tão aguardado projeto audiovisual do grupo.

O projeto captura a energia contagiante e a alma vibrante da música baiana. Para a vocalista Ju Moraes, o material é resultado do trabalho destes quatro anos de formação e, acima de tudo, uma comemoração da história do coletivo musical. “Esse novo momento é a continuidade de uma evolução natural do nosso trabalho. Viemos de ótimos lançamentos em estúdio, um álbum em 2021, um EP em 2023 e agora um audiovisual que reposiciona nosso grupo como uma banda de samba de nível nacional. O que a gente busca é exatamente isso, mostrar que não somos só uma roda de samba, somos uma banda que está pronta para oportunidades novas”, afirma.

O destaque desta primeira parte é a interpretação da canção "Muito Obrigada Axé", de Carlinhos Brown, que se tornou um hino nacional nas vozes de Ivete Sangalo e Maria Bethânia. Além disso, o repertório inclui sucessos autorais como "Groove Arrastado" e "A Mais Bonita da Cidade", esta última lançada durante o carnaval e com a participação especial da cantora de pagode A Dama. O projeto também traz releituras envolventes, como "É D’ Oxum", "Mania de Você" e "Fulgas". No total, serão disponibilizadas 10 faixas a partir do dia 3.

“Nessa primeira parte resolvemos que iríamos mostrar ao público as nossas maiores referências e, sem dúvida, essa canção une a genialidade do mestre Carlinhos Brown com as interpretações de Bethânia e Ivete, além de ser uma canção lindíssima”, considera Ju Moraes. Esse é o primeiro trabalho audiovisual do grupo desde sua formação, além de ser também o primeiro da carreira da vocalista, que assina a direção criativa. “É a realização de um sonho”, confessa.

Segundo Marília Sodré, integrante e diretora musical da Sambaiana, a identidade do grupo está e está impressa em absolutamente tudo neste projeto. “Com um repertório escolhido a dedo, com muito preparo, trazendo as nossas canções e grandes clássicos da música da Bahia, da música brasileira, conseguimos apresentar o resultado que desejávamos, que trabalhamos muito para construir em conjunto. Deu certo, deu muito certo", destaca

O projeto traz a energia contagiante do samba, capturada de forma autêntica e promete ser apenas o começo de uma jornada musical longa e duradoura. A segunda parte do material tem a participação de Paula Lima, Nessa, Sueli Sodré e Dani Nataly e poderá ser conferida pelo público no segundo semestre deste ano.

O show deste final de semana é mais do que uma roda de samba. “Será um show que, além de trazer o repertório do audiovisual, faz uma verdadeira ode à música baiana e a música feminina”, revela Ju Moraes. O grupo reserva ainda novos trabalhos para o final do ano. “Nosso segundo semestre vem recheado de surpresas e, sem dúvida, vai surpreender a todos”, prepara.

Amizade e empoderamento

Um grupo de mulheres, musicistas, amigas e apaixonadas pelo estilo musical mais brasileiro de todos: o samba. Sambaiana é um coletivo feminino de samba que nasceu em Salvador, composta por Grace Profeta (voz e percussão), Ju Moraes (voz), Lalá Evangelista (percussão), Marcinha BB (percussão), Marília Sodré (violão e voz), Rayra (voz e cavaco) e Lorena Martins (bateria).

O grupo surgiu em dezembro de 2019 e durante o verão de 2020 realizou apresentações quinzenais, sempre aos domingos, reunindo público em uma verdadeira roda de samba. Para a Sambaiana, o samba é um ato de resistência e a mulher não pode ficar restrita aos vocais, também comanda toda a cadeia da música.

