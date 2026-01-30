Por Edvaldo Sales
Siga o A TARDE no Google
Os camarotes de Carnaval em Salvador se consolidaram como uma alternativa para quem busca curtir a maior festa de rua do país com mais conforto, serviços exclusivos e vista privilegiada dos trios elétricos. Espalhados principalmente pelo circuito Dodô (Barra-Ondina), esses espaços oferecem experiências que vão além do desfile na rua e atraem tanto foliões quanto celebridades.
Neste guia, o Portal A TARDE reuniu informações essenciais sobre como funcionam os camarotes, as faixas de preço e suas variações, onde comprar ingressos com segurança, além de dicas práticas para aproveitar melhor a experiência. Também orienta como escolher o camarote ideal, levando em consideração fatores como localização, estrutura, serviços oferecidos e perfil do público.
Como funcionam os camarotes de Carnaval em Salvador?
Os camarotes oferecem uma experiência mais exclusiva e confortável para os foliões do Carnaval de Salvador, em comparação aos blocos. Apesar de a estrutura variar, todos contam com amplos mirantes que permitem acompanhar várias atrações ao longo do dia, além de praça de alimentação, lounges e banheiros. A maioria é all inclusive.
Alguns camarotes ainda oferecem experiências adicionais — como salões de massagem, maquiagem, customização de abadás e shows privados —, sendo frequentados por famosos (músicos, atores, atrizes e influenciadores) e personalidades políticas.
O acesso aos camarotes é feito por meio de camisa e pulseira, que variam de acordo com o dia do evento e, em alguns casos, entre masculino e feminino. A programação desses espaços geralmente vai de quinta até a terça-feira de Carnaval.
Faixas de preço e principais variações
O preço varia de camarote. Em um dos mais procurados, localizado no circuito Dodô (Barra-Ondina) — que oferece estrutura com três palcos, serviços de spa/beleza e all-inclusive — os preços começam em R$ 2.690,00 e podem chegar a mais de R$ 4.000,00 por dia em 2026.
Já outros oscilam de R$ 1.250,00, para R$ 1.690,00 e R$ 1.990,00. Alguns são mais acessíveis e variam de R$ 380,00 e R$ 560,00, dependendo do dia.
Importante pontuar que é preciso se atentar ao fato de que os valores alternam entre feminino e masculino, sendo geralmente mais altos para homens, e também mudam de acordo com o lote.
Onde comprar camarote do Carnaval de Salvador
A compra dos camarotes pode ser feita por diferentes meios, oferecendo praticidade e opções para os foliões, como: Central do Carnaval, Quero Abadá, Ticket Maker e Instagram de revendedores oficiais.
Cuidados na compra do camarote de Carnaval
Durante a compra de camarotes é importante ficar atento para não cair em golpes.
5 dicas essenciais para evitar problemas na compra de blocos e camarotes:
1. Opte por empresas confiáveis
Na hora de comprar, é fundamental escolher empresas já consolidadas no mercado para evitar golpes. Uma boa prática é verificar a URL do site usando o Relatório de Transparência do Google. A ferramenta permite investigar a reputação dos sites e até confirmar se estão sendo monitorados por autoridades.
2. Evite clicar em links suspeitos
Em vez de acessar links enviados por e-mail ou mensagens de WhatsApp, prefira digitar o endereço da loja diretamente no navegador. Outra dica importante é usar um cartão virtual para compras online e, se o pagamento for feito via PIX, sempre complete a transação dentro do ambiente da loja virtual confiável. Caso a empresa forneça um QR Code, verifique cuidadosamente todos os dados para garantir que está comprando no site correto.
3. Desconfie de promoções imperdíveis
Com a proximidade do Carnaval, fica cada vez mais difícil encontrar promoções de abadás e camarotes, pois a demanda aumenta consideravelmente. Golpistas aproveitam essa expectativa de última hora, oferecendo promoções 'imperdíveis' para atrair consumidores e enganá-los. Por isso, é essencial verificar a idoneidade do site e da oferta antes de realizar qualquer compra de última hora.
4. Proteja seus dados pessoais
É fundamental que a pessoa sempre utilize seu próprio dispositivo – seja celular, notebook ou computador – ao realizar compras online. Evite usar dispositivos públicos ou de outras pessoas, pois seus dados podem ser facilmente acessados e roubados. Além disso, nunca compartilhe a senha do seu cartão de crédito, pois ela deve ser mantida em sigilo.
5. Atente-se aos canais de atendimento
Empresas sérias disponibilizam canais de atendimento para esclarecer dúvidas e fornecer informações sobre a compra e retirada dos produtos. Verifique se a empresa oferece suporte ativo e responsivo. Isso é um bom indicativo de que ela é confiável e comprometida com o atendimento ao cliente.
Dicas para aproveitar ao máximo a ida ao camarote
Para quem pretende curtir os camarotes do Carnaval de Salvador com mais conforto e planejamento, aqui vão algumas dicas:
Horário de chegada e serviços
Chegar cedo, geralmente na abertura, por volta das 18h, facilita o acesso a serviços como customização de abadás, maquiagem e massagens, além de reduzir o tempo em filas. Nos camarotes com sistema all inclusive, organizar refeições nos intervalos entre as grandes atrações ajuda a aproveitar melhor tanto a gastronomia quanto os desfiles.
Estrutura e entretenimento
Banheiros climatizados, áreas de descanso e lounges são diferenciais importantes, mas o público também deve ficar atento à programação de shows internos, que muitas vezes ocorre ao mesmo tempo que a passagem dos blocos na rua.
Como escolher um camarote
No momento de escolher um camarote é importante levar em consideração coisas como:
- Orçamento: enquanto alguns camarotes são mais acessíveis, já outros — que oferecem mais conforto, buffet de alta gastronomia e bebidas premium — costumam ser mais “salgados” e os preços costumam subir à medida que o Carnaval se aproxima;
- Circuito e localização: o circuito Barra-Ondina concentra a maioria dos camarotes famosos, que ficam espalhados ao longo do circuito — alguns no começo, no meio e outros já perto do final. Para quem quer uma experiência mais tradicional, a melhor opção é o circuito Campo Grande;
- Shows: a maioria dos camarotes do Carnaval de Salvador oferecem shows exclusivos ao longo dos dias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes