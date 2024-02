15 dias de folia e 2 de julho: confira novidades do Carnaval | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) falou algumas das novidades do Carnaval de Salvador durante o lançamento da festa, na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, nesta terça-feira, 23.



Entre os destaques, estão o período estendido da folia e a realização da festa em um local inédito, o bairro 2 de Julho. “Nós vamos ter 15 dias seguidos de festa. Eu não me lembro de isso acontecer antes, e olhe que eu sou folião”, afirmou.

No entanto, o prefeito explicou que a extensão do período não leva em consideração apenas a tradicional folia momesca, que este ano começará no dia 8 de fevereiro, uma quinta-feira, e terminará na quarta-feira de cinzas, dia 14.

“Não lembro de um outro momento em que o Carnaval começou no dia 1º [de fevereiro], com a Lavagem de Itapuã, e que passará por Rio Vermelho, Fuzuê, Furdunço, bloquinhos, trios elétricos, até a quarta de cinzas com arrastão”, alegou.

Outros destaques são a última edição da “Melhor Segunda-Feira do Mundo” de Xanddy, que será gratuita, no circuito Barra-Ondina, no dia 5, e a Super Terça de Ivete Sangalo.