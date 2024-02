3º dia: Confira a programação do sábado de Carnaval de Salvador | A TARDE

O terceiro dia de Carnaval promete diversidade musical e grandes atrações nos trios sem corda nos principais circuitos da folia neste sábado, 10.

No Circuito Dodô (Barra-Ondina), entre as atrações estão a Pipoca do Psi e a Pipoca da Claudinha, além de Thiago Aquino, Lincoln e O Poeta, Danniel Vieira, Magary Lord e Alexandre Leão.

Já no Circuito Osmar (Campo Grande), o dia será marcado pelo desfile dos blocos Afro, homenageados este ano no Carnaval, com o tema "Salvador Capital Afro". Destaque para o Ilê Aiyê, que completa 50 anos, junto aos blocos Muzenza, Malê Debalê e a Banda Didá, celebrando 30 anos.

O forró também ganha espaço no Centro, com Targino Gondim e o Trio Forró Elétrico, incluindo Cangaia de Jegue, Filomena Bagaceira e Cacau com Leite, no Circuito Osmar. E, para amantes do reggae, haverá a Pipoca do Reggae no Campo Grande, comandada pelo Ital Crew, Fabio e Kamaphew Tawa.