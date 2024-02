Abadás do Bloco Happy já estão sendo entregues; saiba onde pegar | A TARDE

A criançada, que está em contagem regressiva para curtir o Carnaval de Salvador ao lado de Tio Paulinho neste sábado, 10, já pode ir buscar seu abadá para o desfile do Bloco Happy deste ano. A entrega dos kits acontece no segundo piso do Bela Vista, durante o horário de funcionamento do shopping.

Com o tema em homenagem à África, o bloco tem concentração marcada para às 10h, em Ondina. De lá, os foliões mirins e seus acompanhantes seguem até a Barra, no circuito invertido da folia.

Mais uma vez, o Bloco Happy promoverá um “Encontro de Tios”. A Banda Tio Elétrico e a cantora Mariana Silva comandam o desfile ao lado de Tio Paulinho, o anfitrião do bloco desde sua criação no ano de 1993.

“O carnaval de Salvador a vida toda deve prestar homenagem à África, nossa terra mãe, dos tambores e ritmos. Isso é ainda mais importante em um bloco infantil para que a gente possa trazer para as crianças uma visão diferente do que ensinam as escolas. A África não é somente um lugar de onde vieram pessoas escravizadas, é o berço de riqueza cultural e da nossa ancestralidade”, afirma Tom, vocalista da Banda Tio Elétrico.

Além das principais atrações em cima do trio, brincadeiras e personagens infantis garantem a animação do público durante todo trajeto. O Happy foi o primeiro bloco infantil do Brasil a apresentar estrutura completa para a festa momesca, com trio elétrico, carro de apoio e o tradicional banho de mangueira para refrescar as famílias.