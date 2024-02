Adelmo Casé anima palco no Campo Grande nesta sexta | A TARDE

O cantor Adelmo Casé, juntamente com a banda Negracor animam a galera que curte o Carnaval na "Varanda da Folia”, nesta sexta-feira, 9.

Adelmo destaca o papel do Campo Grande na festa. "Eu fico muito feliz, eu acho que quando a gente faz o som que a Negra Cor já faz há 18 anos, faz com amor, faz com letras que dizem que falam de amor, que falam de alegria e de coisas boas, a gente acaba atraindo as pessoas que estão nessa mesma atmosfera”.

“Então, o Campo Grande é um lugar histórico para o Carnaval da Bahia e ele está revitalizado, ele está bonito, as atrações estão passando não só nos trios como nesse projeto lindo que é a varanda e eu fico muito feliz de estar aqui, estou honrado de verdade, estou feliz demais", conclui.