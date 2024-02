Alcione será homenageada pela Mangueira pelos 50 anos de carreira | A TARDE

A cantora Alcione será homenageada pela Mangueira no desfile desta noite pelos 50 anos de carreira. Uma das vozes mais emblemáticas do Brasil, a maranhense terá o desfile assinado por Annik Salmon e Guilherme Estevão. Eles disseram que a opção para a apresentação foi por "não inventar" uma Marrom desconhecida pelo público.

O enredo foi desenvolvido com base nas canções “Cajueiro velho” e “Obrigado”. A fé diversificada de Alcione e a cultura popular do Maranhão também serão apresentados durante o desfile na Marquês de Sapucaí.

Alcione será exaltada também por ajudar o próximo. Através dela, em parceria com Dona Zica e Dona Neuma, foi criada a Mangueira do Amanhã, que indica a liderança feminina do grupo, hoje presidido por Guanayra Firmino.

Da escola mirim, surgiram o intérprete Dowglas Diniz, os mestres de bateria Taranta Neto e Rodrigo Explosão e a rainha de bateria Evelyn Bastos.