Ambulante diz que movimento de vendas está ruim | A TARDE

Apesar da chuva, os ambulantes continuam com expectativas de vendas no circuitos de carnaval em Salvador. No entanto, alguns vendedores perceberam diminuição nas vendas.

Claudia Guedes, de 29 anos, trabalha há 4 anos como ambulante no carnaval de Salvador. “O ano passado foram péssimas [as vendas]. Esse ano, o primeiro dia foi mais ou menos. Agora, vamos ver, porque hoje é o segundo dia. Está fraco”, diz.

A vendedora participou da inscrição de credenciamento para vender no carnaval de Salvador. Apesar de ter dificuldades no início, ela afirma que o novo sistema de cadastramento para ambulantes é melhor comparado com o do ano anterior. “Bem melhor do que a gente ter que sair cedo, dormir na rua, dias antes, o que já aconteceu muitas vezes”, relata.

Já a manicure Ellen Sandra, de 19 anos, está trabalhando pela primeira vez como ambulante no carnaval de Salvador. “Minha família vem há bastante tempo, essa oportunidade apareceu e eu vim”, diz.

Sandra não precisou fazer credenciamento, porque optou por comprar a própria mercadoria. “Vou vender todos os dias, estou animada. Paguei o carro, compramos as coisas”. No entanto, a manicure diz que teve que comprar cervejas e material com preço alto.