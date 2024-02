Ambulante passa mal na Barra-Ondina e Ivete pede ajuda dos Bombeiros | A TARDE

A cantora Ivete Sangalo interrompeu a sua passagem pelo circuito Barra-Ondina com o bloco Coruja, na noite neste sábado, 10, após uma vendedora ambulante passar mal no meio da folia. Incialmente ela solicitou que um popular jogasse um pouco de água no rosto da mulher afim de amenizar o calor.





Thaís Seixas | Ag, A TARDE

Minutos depois ela chamou o Corpo de Bombeiro que prontamente chegou ao local para prestar os primeiros-socorros. Um vídeo fieto pelo Portal A TARDE mostrou o momento em que a cantora pede que equipes cheguem para ajudar a ambulante. Minutos depois, Ivete agradece a chega dos Bombeiros.

Veja:





