Ambulantes comentam o movimento de vendas no domingo de Carnaval | A TARDE

No quarto dia de Carnaval a chuva ainda marca presença na capital baiana, mesmo assim a folia continua, com o povo nas ruas, há sempre a possibilidade de vendas para os ambulantes. O Portal A TARDE conversou com alguns profissionais, para saber como está o movimento comercial nesse domingo.

Com uma trégua da chuva, o vendedor de tiara e chapéus Fábio Lima, comemora a saída de seus produtos.

"Graças a Deus a chuva passou, está ótimo, maravilhoso."

Fábio Lima comemora movimento de vendas, após trégua da chuva | Foto: Alex Torres | Ag. A TARDE

Já Simone Ramos, vendedora e ambulante, disse que as vendas estão ótimas, mas que o melhor dia até agora foi a quinta-feira, 8. "O primeiro dia de Carnaval foi o melhor até agora, o movimento estava muito bom", afirmou.

Ainda durante a conversa, Simone se mostrou contrária a passarela montada para os ambulantes: "Não gostei da passarela dos ambulantes, achei uma má ideia, não foi legal. A gente quer o corpo a corpo, sentir a emoção e a vibração do cliente, e assim fica muito distante.