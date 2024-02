Amigo de Ceni, Aloísio Chulapa visitará CT do Bahia | A TARDE

Autor de assistência do gol do título mais importante da história de Rogério Ceni como jogador, Aloísio Chulapa disse ao Portal A TARDE que visitará o CT do Bahia na semana que vem. O ex-goleiro do São Paulo é treinador do Esquadrão de Aço.

"Vou conhecer lá e vou ver ele, dar um abraço", disse Aloísio, que passou a ser companheiro de time de Ceni em 2005, ano em que deu o passe para o gol do título mundial do tricolor paulista sobre o Liverpool, em Yokohama, no Japão. O autor do gol foi o volante Mineiro.

Aloísio mantém a amizade com o ex-goleiro e deverá visitar o CT do Bahia na quarta ou na quinta-feira da próxima semana.

"Eu vou pra São Paulo agora, tem um jogo do São Paulo contra o Santos. Depois, tem um jogo entre São Paulo e Bragantino, no Morumbi. Eu tenho que estar lá, porque eu sou embaixador do camarote. Na volta, na segunda-feira, vou descansar com a família. Depois então darei um abraço no patrão [Ceni]", afirmou.