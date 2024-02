Ana Mametto se apresenta no Carnaval do Campo Grande neste domingo | A TARDE

A cantora Ana Mametto é atração do bloco “Oxe, me respeite”, que desfila no Campo Grande, a partir das 17h, deste domingo, 11, em uma ação da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia para fortalecer a luta contra a misoginia e demais formas de violência contra as mulheres.

“Essa é uma manifestação de alegria e resistência durante o carnaval. Vamos celebrar a diversidade, o respeito e a inclusão. É um momento de compartilhar sorrisos e dançar para reafirmar que o carnaval é para todos, sem espaço para a misoginia. E a alegria só se completa na presença do respeito mútuo”, destaca Ana.



No sábado de Carnaval, Mametto fez dobradinha no Pelourinho. Durante a tarde, a cantora se apresentou ao lado de Márcia Short e Cláudia Cunha, com o Trio Balancê, no Largo Quincas Berro D’água, em uma homenagem a Gal Costa. O trio cantou os maiores sucessos de Gal, canções como “Os Mais Doces Bárbaros”, “Balancê”, “Bloco do Prazer”, “Festa do Interior” e “Baby”.



Logo depois, no início da noite, às 18h30, Mametto estará no palco do Largo da Tieta, com seu show que traz a força dos ritmos afro-brasileiros.