André Macêdo: "Muita alegria e muita guitarra baiana neste carnaval" | A TARDE

O cantor André Macedo, da banda Armandinho, Dodô e Osmar, adiantou ao Portal A TARDE, neste domingo, 4, no Furdunço 2024, sobre o que se pode esperar da comemoração dos 50 anos do grupo durante a festa

“Estamos dando sequência às comemorações. Abrimos com o show da Concha, e aí vamos celebrar agora no carnaval esses 50 anos de carreira. As pessoas podem esperar muita alegria, muito som e muita guitarra baiana, que é o que o público gosta de ver em Dodô e Osmar, então se preparem aí que a gente vai chegar, sempre que a gente chega com um coração enorme aqui para fazer a vontade da nossa pipoca”, disse o cantor.

Com a banda, mais uma vez dando seguimento a sua participação no carnaval de Salvador, após anos e anos, André ainda confessa que subir no palco ainda ‘bate aquele nervosismo’, que não tem para onde fugir.

“Aquele friozinho na barriga, sempre, não tem jeito. Carnaval é uma coisa diferente, especial. A gente bate aquela coisa de dar tudo certo, de não dar nenhum problema no trio. Mas na hora que a gente sobe ali e começa a cantar, o friozinho passa”, confessa André Macêdo.