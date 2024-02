Ao comando do La Fúria, As Muquiranas invade o Circuito Osmar | A TARDE

Um dos blocos mais tradicionais e polêmicos do Carnaval de Salvador deu a largada para festa momesca deste ano, no início da tarde deste sábado, 10, terceiro dia de folia. Comandado pelo cantor Bruno Magnata, vocalista da Banda La Fúria, o bloco "As Muquiranas" invadiu a avenida do Campo Grande (Circuito Osmar) levando muita irreverência e alegria.

Diferente dos outros anos, em 2024 um dos símbolos do bloco e tema de muita polêmica, as pistolas de água estão fora da equação da alegria na avenida. Proibida após uma lei sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues, elas já não faziam parte do visual das Muquiranas no mundo africano, tema deste ano.

Antes de subir ao trio, Bruno Magnata, em seu primeiro ano puxando o bloco, garantiu que o "adereço" não fará falta. "Acho que As muquiranas é alegria. Dependente de pistola ou não. As muquiranas é muquiranas e a galera vai curtir de verdade"





Olga Leiria | Ag. A TARDE