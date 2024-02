Ao som de 'Calma, Calabreso', Lá Fúria agita público no circuito Dodô | A TARDE

Ao som da música “Calma, calabreso”, a banda Lá Fúria invadiu as ruas do circuito Dodô (Barra-Ondina) no quarto dia do Carnaval em Salvador, neste domingo, 11.

O hit, que é a aposta do grupo para a folia momesca deste ano, surgiu após uma confusão envolvendo o baiano Davi e o carioca Lucas, participantes do programa Big Brother Brasil (BBB) 2024.

Puxando o trio sem cordas, a banda de pagode é uma das atrações esperadas no circuito. Colocando os foliões para descerem até o chão, Lá Fúria promete animar o público com os seus grandes hits.

Confira

Alex Torres | Ag. A Tarde