Após 30 anos, Banda Mel volta ao carnaval levando emoção e nostalgia | A TARDE

“Já fui, Banda Mel” Quando ainda nem se pensava em existir memes, o grupo baiano já era responsável por dar vida a este conhecido bordão. No entanto, a banda que era um dos grandes ícones do estado, ficou por quase três décadas afastada do carnaval, até fazer o seu retorno triunfal neste domingo, 11, no Circuito Dodô (Barra/Ondina).

Sob o comando de Márcia Short e Robson Morais, o grupo levou Salvador de volta aos anos 90 em seu trio pipoca. Os sucessos “Baianidade Nagô”, “E Lá Vou Eu" e “Prefixo de Verão”, claro, não ficaram de fora da apresentação.

Mesmo com a chuva, o público não desanimou. “Vamos matar a saudade”, convocou Márcia. Para o show, ela disse que a banda preparou um repertório com as músicas mais pedidas pelo público: “nossa expectativa é adoçar essa saudade que ficou na avenida, trazer poesia, ludicidade para nosso Carnaval, é isso que o povo está pedindo pra gente na rua. Anotamos tudo e vamos colocar tudo em prática”.

Já Robson Morais destacou que eles se prepararam durante meses para agitar o público até o fim do percurso em Ondina: “nós estamos num pique incrível. Então, alegria e felicidade, vamos cantar e dançar muito juntos”.

Quem não conseguiu curtir a apresentação deste domingo, poderá ver ainda na segunda-feira, 12, quando a banda terá a honra de abrir os desfiles no Circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 13h.