Após apagão, Ângelo Magalhães detalha operação que retomou energia | A TARDE

Após mais de uma hora sem luz, os foliões que estavam no circuito Dodô (Barra-Ondina), no sábado, 10, puderam finalmente voltar a curtir o Carnaval de Salvador. Em entrevista ao portal A TARDE, o diretor de Serviços de Iluminação Pública, Ângelo Magalhães confirmou que o uso de serpentinas contribuiu para o incidente e detalhou a operação, em conjunto com a Neoenergia Coelba.

"Nossas equipes estavam de prontidão. Eu estava na Barra da hora, me comuniquei de imediato com as equipes da Coelba. Acompanhamos todo o desenrolar dessa operação, que foi um pouco demorada, porém necessária, para não ter uma intercorrência maior. Se você religar um alimentador desse, você pode ter, por exemplo, um cabo quebrado, que pode gerar maiores problemas. Em hipótese nenhuma pode ocorrer isso. Então acompanhamos, verificamos o local do problema e a Coelba com aproximadamente uma hora, religou o circuito. Depois não teve mais intercorrência nenhuma", explicou Magalhães.

Além disso, segundo o diretor da pasta municipal, o problema também foi causado por objetos metálicos que são jogados pelos trios elétricos e por pessoas que ficam nas casas e prédios observando a passagem dos trios. "Até pessoas no chão também, que podem jogar aquelas serpentinas, não de papel, mas sim as metálicas, que podem fazer realmente um circuito e gerar uma explosão, como foi o caso que houve naquele momento".

Magalhães chegou a postar uma parte da operação no Instagram, com a intenção de alertar os foliões para os próximos dias. Veja abaixo: