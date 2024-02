Xi! Luz na Barra acaba e foliões ficam no escuro em pleno Carnaval | A TARDE

Após sofrer com um atraso de mais de duas horas devido a problemas técnicos em trios e carros de apoio e registrar “afundamento” em um camarote, o Circuito Dodô (Barra/Ondina) voltou a ter mais um imprevisto neste sábado, 10. Em meio aos desfiles, o local ficou às escuras.

O apagão foi registrado por volta das 22h50, do trecho que vai do Farol até o Morro do Cristo, pegando os foliões de surpresa. Para tranquilizar os fãs, Daniela Mercury até fez uma brincadeira: "vocês estão com medo do escuro?", perguntou a cantora.

A região de Ondina segue com luz. Ao Portal A TARDE, a Coelba informou que “mantém equipes no local verificando a situação para tomar as medidas cabíveis".

Vídeos





Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE





Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE