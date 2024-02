Desfile na Barra atrasa mais de 2h após trios quebrarem | A TARDE

Após a forte chuva que caiu na sexta-feira, 9, o Carnaval de Salvador enfrentou mais contratempos neste sábado, 10, desta vez no circuito Dodô, entre os bairros Barra e Ondina. O desfile sofreu um atraso de aproximadamente duas horas devido a problemas técnicos que afetaram alguns equipamentos de trios e carros de apoio.

De acordo com informações da prefeitura, a quebra ocorreu no local de desarme do circuito, na Praça Eliana Kertész, em Ondina. Com isso, o retorno dos trios para o ponto de armação, previsto para a manhã, acabou sendo adiado devido à necessidade de manobras para garantir o fluxo adequado dos desfiles.

Os trios elétricos, que estavam enfileirados no Farol da Barra, precisaram aguardar a conclusão das ações de manobra para iniciar os desfiles. O atraso impactou diversos artistas, incluindo o cantor Lincoln Sena, que precisou ir na contramão, junto com outros quatro trios.

A assessoria de Lincoln informou que, para desobstruir o "engarrafamento" de trios, foi necessário manobrar o veículo desligado e de ré, a fim de iniciar a apresentação.

Quem também foi afetada foi Ivete Sangalo. À frente do Coruja, a cantora subiu no trio para tentar acalmar os fãs.

"Boa noite, minha gente! Deixa eu falar uma coisa a vocês. Primeiro, boa noite. Estou aqui prontíssima desde às 16h30 para vocês. Aliás, eu estou pronta para vocês desde sempre. É exatamente por isso, pelo respeito, que eu estou aqui", disse ela citando o horário marcado. A previsão era de que o trio elétrico saísse às 16h45, mas ainda não havia saído até as 19h30.

"Aconteceram várias intempéries carnavalescas que atrapalharam o percurso, atrasaram e criaram algumas outras questões de logística", explicou.