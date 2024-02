Área de Camarote na Barra afunda e é evacuada | A TARDE

A parte externa do Camarote 409, localizado no térreo do edf. Barra Flat, no Circuito Barra/Ondina, afundou na noite deste sábado, 10. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador (Codesal), o assoalho da área externa do camarote cedeu devido a esforços excessivos promovidos pelos foliões.

A área foi isolada e evacuada junto com as equipes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). A Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para isolar a área da escada que dá acesso à área em risco.

Confira fotos: