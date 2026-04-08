Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CARNAVAL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AÇÃO

Após cancelar desfile, bloco de carnaval anuncia show com Tatau

Falha no trio impediu desfile no carnaval deste ano

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

08/04/2026 - 18:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O cantor Tatau
O cantor Tatau -

Depois de não conseguir desfilar no Carnaval de Salvador de 2026 por problemas técnicos, o Bloco Frenesi anunciou um show exclusivo com Tatau para este domingo, 12, em Salvador.

A apresentação será realizada no Food Park Salvador, a partir das 15h, e é voltada para os foliões que adquiriram abadás para o desfile deste ano, que acabou não acontecendo como previsto.

Tudo sobre Carnaval em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O retorno do bloco à folia chegou a ser iniciado, mas foi interrompido logo no começo após falhas técnicas no trio elétrico, incluindo problemas mecânicos e operacionais que inviabilizaram a continuidade do percurso . Com isso, o Frenesi não chegou a desfilar efetivamente no circuito.

Leia Também:

História do Ilê Aiyê: livro reúne mais de 200 composições do bloco afro
Filhas de Gandhy anunciam tema do Carnaval 2027 inspirado nas riquezas do oceano
A TARDE Folia 2026 quadruplica audiência da Claro TV durante transmissão de Carnaval

Show surge como resposta ao cancelamento

Segundo os organizadores, o evento foi pensado como forma de compensar o público e manter viva a experiência carnavalesca. A proposta é transformar o espaço em uma espécie de extensão simbólica do circuito, com repertório repleto de clássicos da axé music.

Além de Tatau, a festa contará com apresentação de abertura da cantora Jéssica Montez.

“Ficamos na ânsia desse encontro com o público e esse show vai ser uma oportunidade de matar a saudade que ficou. Vamos levar para essa festa toda a energia do Carnaval de Salvador e do bloco Frenesi, com a pulsação vibrante da nossa música”, afirmou o cantor.

De acordo com o Jiovani Soeiro, sócio do bloco, a iniciativa faz parte de um planejamento estratégico para reposicionar o grupo:

“Estamos dando o pontapé inicial para o que queremos construir em 2027, com novas ações e uma experiência ainda mais forte para o público”.

“Estamos dando o pontapé inicial para o que queremos fazer em 2027. Essa é a primeira de uma série de iniciativas que vão resultar em um Carnaval brilhante no próximo ano”.

Carnaval ao vivo é no A TARDE!

Acompanhe os trios, artistas e a folia em tempo real na transmissão especial do A TARDE.

Assista no Youtube Youtube icon

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

carnaval

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O cantor Tatau
Play

Cantor para trio, faz declaração e chora após um mês sem ver a namorada

O cantor Tatau
Play

Em passagem no Campo Grande, Margareth saúda Brown por 25 anos de hit

O cantor Tatau
Play

Reconhecimento facial ajuda a prender mais de 60 foragidos no Carnaval

O cantor Tatau
Play

Amor, sofrência e multidão: arrocha toma conta do Campo Grande

x