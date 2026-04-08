AÇÃO
Após cancelar desfile, bloco de carnaval anuncia show com Tatau
Falha no trio impediu desfile no carnaval deste ano
Por Bianca Carneiro
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Depois de não conseguir desfilar no Carnaval de Salvador de 2026 por problemas técnicos, o Bloco Frenesi anunciou um show exclusivo com Tatau para este domingo, 12, em Salvador.
A apresentação será realizada no Food Park Salvador, a partir das 15h, e é voltada para os foliões que adquiriram abadás para o desfile deste ano, que acabou não acontecendo como previsto.
O retorno do bloco à folia chegou a ser iniciado, mas foi interrompido logo no começo após falhas técnicas no trio elétrico, incluindo problemas mecânicos e operacionais que inviabilizaram a continuidade do percurso . Com isso, o Frenesi não chegou a desfilar efetivamente no circuito.
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Segundo os organizadores, o evento foi pensado como forma de compensar o público e manter viva a experiência carnavalesca. A proposta é transformar o espaço em uma espécie de extensão simbólica do circuito, com repertório repleto de clássicos da axé music.
Além de Tatau, a festa contará com apresentação de abertura da cantora Jéssica Montez.
“Ficamos na ânsia desse encontro com o público e esse show vai ser uma oportunidade de matar a saudade que ficou. Vamos levar para essa festa toda a energia do Carnaval de Salvador e do bloco Frenesi, com a pulsação vibrante da nossa música”, afirmou o cantor.
De acordo com o Jiovani Soeiro, sócio do bloco, a iniciativa faz parte de um planejamento estratégico para reposicionar o grupo:
“Estamos dando o pontapé inicial para o que queremos construir em 2027, com novas ações e uma experiência ainda mais forte para o público”.
“Estamos dando o pontapé inicial para o que queremos fazer em 2027. Essa é a primeira de uma série de iniciativas que vão resultar em um Carnaval brilhante no próximo ano”.
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