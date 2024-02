Após nova lei, pistolas de água são apreendidas no Fuzuê | A TARDE

O primeiro dia de pré-carnaval aconteceu no último sábado, 3, no circuito Orlando Tapajós, Ondina-Barra. A Polícia Militar apreendeu as primeiras pistolas de água, objetos proibidos a partir da regulamentação da lei 14.584, na última semana. A lei que proíbe as pistolas foi aprovada pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em 2023 e sancionada pelo governador Jerônimo Rodrigues.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante a abordagem realizada nos portais de acesso ao circuito, policiais militares apreenderam um total de 437 objetos proibidos.

“Os Portais de Abordagem fazem parte de uma estratégia de sucesso da PMBA, iniciada em 2016, e que gradativamente tem se aperfeiçoado, trazendo uma maior segurança para os foliões e por isso decidimos aplicá-los este ano também para os eventos pré-carnavalescos, tornando as festas que antecedem o maior evento de rua do planeta mais segura”, destacou o tenente coronel Ricardo Mattos.



Foram registradas 14 ocorrências com drogas e uma prisão em flagrante. Esta prisão ocorreu por conta de injúria racial contra uma aluna-a-oficial da Polícia Militar da Bahia, durante o serviço.