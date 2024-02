Área externa de Camarote na Barra é liberada após evacuação | A TARDE

A área externa do Camarote 409, localizado no térreo do edf. Barra Flat, situado no circuito Dodô (Barra-Ondina), foi liberada para uso neste domingo, 11, quarto dia do Carnaval, após a substituição das placas cedidas.

O uso regular do espaço privativo foi normalizado na manhã de hoje, conforme informações obtidas pelo Portal A TARDE, após o isolamento e evacuação do local afundado na noite de ontem. A área foi fechada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), com auxílio da Guarda Civil Municipal (GCM).

Segundo Defesa Civil de Salvador (Codesal), o assoalho da área externa do camarote cedeu devido a esforços excessivos promovidos pelos foliões. Na ocasião, ninguém ficou ferido.