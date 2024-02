Armandinho Macêdo leva guitarra baiana à Castro Alves | A TARDE

Um dos hinos ícones do Carnaval de Salvador, Chame Gente também foi entoado durante a abertura do Carnaval de Salvador nesta quinta-feira, 8, na Praça Castro Alves.

Quem comandou a canção foi um dos seus criadores, Armandinho Macêdo, que foi convidado por Brown e se juntou a Ivete e Passapusso. Brown pontuou que, na verdade, todos são convidados do filho do criador do Carnaval.

"A gente não convida ele, ele que nos convida. O pai dele que inventou o carnaval", disse Brown.

"Que maravilha estar nessa festa linda. Beijo Brown, Ivete, BaianaSystem. É um prazer estar aqui com vocês", celebrou Armandinho.