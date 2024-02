Artista chinesa Qymira se apresenta em trio no Carnaval de Salvador | A TARDE

Natural de Hong Kong, a multiartista Qymira estará no Carnaval de Salvador e é atração em dois dias da festa. A chinesa se apresentou nesta quinta-feira, 8, no Trio Brasil de Índio, no circuito Dodô.

Qymira é convidada do cantor baiano Edu Casanova, e se apresenta ainda junto ao rapper Duendy Primeiro e o produtor alemão Peter Doc B.

A cantora vai marcar presença no sábado no bloco “Me Deixe à Vontade”, que visa a promoção da inclusão das pessoas com deficiência no Carnaval de Salvador. A agremiação espera cerca de 2 mil foliões no Campo Grande.

Ativista de causas humanitárias, a artista é líder da One Gaia Foundation, organização que apoia crianças vulneráveis pelo mundo.

Na Bahia, ela tem parcerias musicais com o rapper Duendy Primeiro, com quem gravou um álbum de 12 faixas. A música ‘Perdão’ chegou a ocupar o topo das rádios soteropolitanas no fim de 2023, segundo dados da Crowley Broadcast, empresa de monitoramento de emissoras.