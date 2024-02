Atitude 67 toca no carnaval de Salvador | A TARDE

A banda Atitude 67, formada em 2016 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, marcou presença neste domingo, 11, no Carnaval de Salvador. Eles fizeram show no Camarote Brahma.

O grupo é formado por Pedro Pimenta, Éric Polizér, Karan Cavallero, GP, Leandro Osmar, Henrique Regenold e Gabriel Pereira.

"A emoção é a mais incrível do mundo. E só da galera lembrar da gente, chamar para fazer parte parte dessa 'bagunça', já vale muito. [...] Nós vamos nos dedicar ao máximo para trazer alegria para o folião", disse Pedro Pimenta.

Sobre a música do carnaval, o grupo disse que tem a torcida para Macetando, de Ivete Sangalo, e Perna Bamba, de Léo Santana.