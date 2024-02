Ator da Globo sofre acidente de trânsito e está internado no HGE | A TARDE

O terceiro dia de carnaval foi repleto de percalços para foliões e artistas. Na madrugada deste domingo, 11, o ator Orlando Caldeira foi vítima de um acidente de trânsito e foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde está internado.

O tipo de acidente de trânsito não foi detalhado, assim como o estado de saúde de Caldeira. Estado de saúde não foi detalhado pela equipe do hospital. Os boletins serão divulgados somente para a família.



O ator que deu vida ao personagem Anthony Verão, na novela “Vai na Fé”, foi acolhido e está recebendo todos os cuidados necessários, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), que administra o HGE.

Orlando Caldeira ganhou grande notoriedade na TV após interpretar o personagem “Catraca”, em Verão 90, novela da Globo. Ele foi indicado ao prêmio “Melhores do Ano”, do Domingão com Faustão, em 2019.