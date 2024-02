Baco Exu do Blues agita Praça Castro Alves com sucessos da carreira | A TARDE

No dia em que o tapete branco da paz desfilou no Circuito Osmar (Campo Grande) neste domingo, 11, Baco Exu do Blues entrou no palco Salvador Capital Afro, vestido com o manto do Afoxé Filhos de Gandhy.

Em sua apresentação, o artista não deixou de enaltecer as raízes baianas e cantar marcos de sua carreira como "Samba in Paris", "Bluesman" e "Flamingos".

O artista também exaltou suas backing vocals e cantou com uma delas a canção "Mal Acostumado", etrernizada pelo Ara Ketu. O artista também colocou o público para pular ao som de um soundysystem com pagodão.

Fãs emocionados

Do palco ele notou uma fã que não parava de chorar por vê-lo e brincou. "Não precisa chorar, desse jeito você não conseguir terminar de ver o show", disse o artista.

Ele também repreendeu outra fã que estava em cima da lona para obter filmagens do show. Não faltaram também gritos de: "Baco, eu te amo. Baco, gostoso", de fãs enlouquecidos.