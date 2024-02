Banda Barões da Pisadinha marca 2º dia do Carnaval de Mucuri | A TARDE

O sul do estado da Bahia também está no clima do carnaval. Desde sexta-feira, 9, o município de Mucuri entrega uma programação especial para celebrar a festa mais esperada do ano. Neste sábado, a cidade receberá a banda Barões da Pisadinha.

Os shows estão acontecendo na Arena Praia da Barra, localizada na orla do município. A estrutura também contará com apoio da segurança pública através Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, Salva-Vidas, segurança patrimonial. As equipes da assistência social, SAMU, equipes de limpeza, equipes de saúde e os hospitais também foram incluídos na estrutura.

A programação ainda contará com as apresentações marcantes da banda Parangolé e Piseiro do Barão no domingo, 11; Calcinha Preta, 12; e a banda Lambasaia na terça-feira, 13. Confira a programação.

Entre os grandes shows, outras 20 atrações prometem esquentar a temperatura da folia tanto na Arena Praia da Barra, quanto em trios e blocos que desfilarão pelas ruas centrais da cidade.