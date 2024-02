'Bastante coisa na minha vida', diz filho de Faustão sobre carreira | A TARDE

Quem também está curtindo a folia baiana, é o filho do apresentador Fausto Silva, João Guilherme. No camarote Salvador, na Ondina, ele falou sobre projetos futuros e o seu programa na TV Bandeirantes.

“Tem bastante coisa na minha vida. A gente olha isso de uma forma diferente, particular. Sair do programa do meu pai, com objetivo de ter o meu próprio programa foi um momento de virada, de responsabilidade, de acreditar. Eu acho que é o maior senso de gratidão no fim da história. Eu pretendo continuar e até quando eu puder eu quero trabalhar na televisão. Eu tenho um programa lá que eu passo na Bandeirantes, então por enquanto é isso mesmo, estou feliz da vida lá”, disse o apresentador.

Primeira vez passando o carnaval solteiro depois de um tempo se relacionando com a modelo Schynaider Moura, João Guilherme espera que a folia baiana deste ano seja ‘inesquecível’.

“Eu acho que é esse carnaval, eu acho que o carnaval inesquecível é de estar com as pessoas que você ama, estar com grandes artistas. Aqui você não tem um show ou dois shows, tem todos os melhores artistas do Brasil, vindo e passando na avenida, e todos eles têm um trechinho de cada show, então eu acho que isso pode ser inesquecível”, celebra ele.