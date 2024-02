Beijoqueiro: Filho de Gandhy casado deu mais de 40 colares no carnaval | A TARDE

Como já dizia Claudia Leitte: "Eu quero mais, é beijar na boca". E o que mais rolou nesse carnaval foi beijo na boca mesmo, seja de pessoas casadas ou solteiras, a pegação rolou solta.

Em entrevista ao Portal A TARDE, um filho de Gandhy casado, que não quis se identificar por motivos óbvios, revelou que beijou mais de 40 pessoas no carnaval. Segundo ele, "o que acontece no carnaval, fica no carnaval”. “Enquanto você entrevista meu colega, vou ali beijar outra boca", brincou.

Mostrando que nem tudo está perdido, seu colega, o empreendedor Renato Gomes, disse que prefere dar o exemplo. Casado há 12 anos, ele conta que mantém a fidelidade e só sai no bloco porque é uma tradição.

"Eu saio porque é uma tradição para mim. Meus amigos beijam a roda, mas eu estou tranquilo. Não muda nada na minha vida. Sou casado há 12 anos e tenho um filho da mesma idade. Minha mulher não aceita, mas eu saio no bloco há 20 anos e não vou mudar. O que importa é meu comportamento", garantiu.