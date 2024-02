Blitzes da Lei Seca abordam 26% mais condutores do que no ano passado | A TARDE

As blitze de alcoolemia realizadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) durante o Carnaval 2024 abordaram 1.648 condutores desde o primeiro dia de folia, quinta-feira (8), até a madrugada deste domingo (11). O número mostra um crescimento na fiscalização para alcoolemia de 26% em relação ao ano anterior. Foram emitidas 152 notificações, um aumento de 20% em relação a 2023.

De acordo com Decio Martins, superintendente da Transalvador, “a operação é permanente e seguirá até o fim da folia”. Em 2023, foram realizadas 1.258 abordagens com emissão de 121 autos referentes à alcoolemia, também entre quinta-feira e madrugada de domingo de Carnaval.

Em paralelo, a Transalvador preparou uma operação especial para coibir a ingestão de álcool por condutores profissionais. Até o fim da ação de sábado (10), foram abordados 1.958 profissionais e não houve resultado positivo para alcoolemia.

As blitzes de alcoolemia são direcionadas a motoristas de ônibus, taxistas, mototaxistas, motoristas de transporte por aplicativo e condutores de veículos oficiais da Prefeitura de Salvador, inclusive Samu, Guarda Civil Municipal e a própria Transalvador.

Em associação às blitze, a Transalvador realiza também uma campanha educativa para conscientizar os condutores sobre os riscos de beber e dirigir. A operação é itinerante, tendo passado pelas estações da Lapa, Pirajá e Águas Claras, além de Rodoviária e Aeroporto. Na sede da Secretaria Municipal de Gestão, a Transalvador submete todos os condutores vinculados à Prefeitura, diariamente, ao teste do etilômetro.

Balanço do sábado

Os portais eletrônicos de acesso às zonas de restrição no entorno do Carnaval registraram a passagem de 38.323 veículos, sendo 966 autuados por acesso irregular. Foram realizadas, no sábado (10), 3.112 autuações por infrações diversas, emitidas por agentes de trânsito e por meios eletrônicos. No total, 60 veículos foram removidos e 2.089 veículos estacionaram em vagas de Zona Azul e estacionamentos públicos.