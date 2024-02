Bloco afro Alabê traz mistura de ritmos para o Pelourinho | A TARDE

O bloco afro Alabê, formado majoritariamente por pessoas negras, desfilou do Pelourinho até a Praça Castro Alves, neste domingo, 11. O bloco trouxe do samba reggae ao som dos batuques africanos.

Com "Salvador, Capital Afro" como tema do Carnaval deste ano, o Centro Histórico está repleto de desfiles que exaltam a ancestralidade negra. Para um dos músicos do Alabê, isso é um fator importante para exaltação da história dos blocos.

"O Alabê é uma extensão da nossa casa, tem uma importância muito grande, que dá oportunidade aos artistas que fazem música afro, porque nosso espaço é muito pouco aqui em Salvador", diz.

O Alabê fica junto ao Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil, que completa 50 anos neste ano e já recebeu diversas homenagens. Ao final do percurso, o vocalista do bloco, Fernando Alabê Camilo David saudou o Ilê Aiyê que estava no palco da Praça Castro Alves.