Bloco Alvorada homenageia Samba Junino no Carnaval de Salvador | A TARDE

O bloco Alvorada vai desfilar no Carnaval de Salvador no dia 9 de fevereiro, no circuito Osmar (Campo Grande). A agremiação via trazer o tema Encanto do Samba Junino com a ala de canto formada por Tiago Dantas (Representa), Rogério Lima (Burungundun), Valdélio França, Marco Poca Olho, Romilson (Partido Popular), Bira (Negros de Fé) e Arnaldo Rafael (Samba de Cozinha). Os grupos Vou Pro Sereno (Rio de Janeiro), o Movimento, além de Aloísio Menezes e Roberto Mendes serão os convidados.

Com a tradição de abordar temas e entidades relacionadas à cultura afro, o bloco dá destaque à manifestação reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Salvador pela Fundação Gregório de Mattos (FGM) em 2018. “O Samba Junino completando 50 anos e, junto com o samba-reggae, é genuinamente soteropolitano e vem lutando há muito tempo para fortalecimento segmento e são vitoriosos pelo reconhecimento pelo setor público. Além de ter uma história parecida com a do Alvorada que completa 49 anos de uma história de resistência, perseverança e amor ao samba”, explica o presidente do Alvorada, Vadinho França.

Para curtir o melhor do samba, os associados já poderão garantir a fantasia para o próximo ano. O valor individual de R$ 220 e a casadinha (R$ 400) ainda podem ser parcelados em até 3 vezes no cartão de crédito. A sede do bloco está localizada na Ladeira da Independência, nº 68 - sala 202, Gravatá, e o funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sábado. A fantasia também está à venda nos balcões Pida e no Ticket Marker. Interessados também podem encontrar o Alvorada na internet pelo site www.alvorada.org.br ou acessar as redes sociais disponíveis no endereço eletrônico. Mais informações: 3322 3684 ou 98649 7103.

Histórico

Criado em 1975, por jovens estudantes do Colégio Severino Vieira, o bloco é um dos patrimônios culturais da Bahia e o mais antigo bloco de samba a desfilar no Carnaval de Salvador. Como o primeiro bloco exclusivo de samba, tem contribuído para a permanência do ritmo na programação da folia, além de estimular o surgimento de outras agremiações e priorizar os artistas da terra. Alguns dos fundadores são filhos de Valdomiro França, que liderou o Vai Levando, que chegou a reunir quase 5 mil homens nas décadas de 1950 e 1960. Entre os filhos do famoso França está Valter Aragão França, o Mestre Prego, falecido em 2010 e um dos responsáveis pela percussão do Alvorada, ao lado de Mestre Jacob e o Mestre Neguinho do Samba, que anos depois criaria o ritmo samba reggae, fundamental para a música contemporânea da Bahia. Em paralelo ao trabalho no período festivo, o Alvorada desenvolve ações sociais no bairro do Gravatá, onde está sua sede, como capacitação de jovens por meio de projetos.