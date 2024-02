Bloco Camaleão divulga datas da entrega dos abadás | A TARDE

Comemorando 45 anos de existência em 2024, o Bloco Camaleão fará neste ano 34 anos sob o comando de Bell Marques no Carnaval de Salvador. Para os dias de folia, as datas de entrega dos abadás já foram divulgadas.

O folião que já garantiu seu acesso, poderá retirar a camisa do Camaleão entre os dias 06 a 10/02, das 12h às 20h, e do dia 11 ao dia 13/02, das 10h às 18h, no estacionamento I1, no Shopping da Bahia.

O bloco, que é um dos mais tradicionais e procurados do Carnaval de Salvador, já está com os abadás do domingo, primeiro dia de desfile, esgotados e os abadás da segunda estão perto de esgotar.

Quem ainda não comprou seu abadá, tem a oportunidade de adquirir o pacote dos 2 dias ou comprar o acesso individual.

As camisas do bloco estão sendo vendidas na loja da Central do Carnaval, no 3º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.centraldocarnaval.com.br.