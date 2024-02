Bloco do Nana divulga cor das camisas e anuncia entrega dos abadás | A TARDE

O Bloco do Nana divulgou as cores das camisas dos dois dias de desfile do bloco, que é comandado pelo cantor Léo Santana. O bloco vai desfilar na sexta-feira (9) e no sábado (10), no circuito Barra/Ondina do Carnaval de Salvador.

Os abadás serão nas cores branca e amarela, para sexta e sábado, respectivamente, e as entregas já começaram a acontecer, e vão até o dia 10 de fevereiro, das 12h às 20h, no estacionamento i1, no Shopping da Bahia.



O folião que ainda não garantiu o seu abadá, pode comprar na loja da Central do Carnaval, no 3º piso do Shopping da Bahia.