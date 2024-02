Bloco evangélico 'Sal da Terra' se apresenta pela 23° vez no Pelô | A TARDE

O bloco de percussão evangélico 'Sal da Terra' se apresentou no Circuito Batatinha (Pelourinho) na tarde deste domingo, 11. O objetivo do grupo é levar a mensagem de Jesus para o Carnaval.

O pastor Geovane Santangelo, um dos gestores do grupo, diz que o bloco pretende "levar a mensagem de Cristo, pois ele morreu na cruz para salvar a vida dos seres humanos".

No entanto, ele diz que a ideia da criação do bloco foi do pastor presidente Ubijara, que faz parte da igreja Batista e teria recebido "uma visão de Deus para a igreja provar paz e amor, com alegria para as pessoas no carnaval".

No final do percurso, na Praça da Sé, aconteceu um pequeno culto, ministrado por uma fiel, que falou sobre a mensagem de Jesus para a humanidade.